ハシートップインより、お風呂で遊べるミッフィーのおもちゃ『ミッフィーみんなでおふろ』を、2025年12月上旬より発売される。＞＞＞ミッフィーみんなでおふろをチェック！（写真7点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒