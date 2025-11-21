ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」（一部店舗を除く）にて、12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が販売される。＞＞＞福袋のオリジナルグッズをチェック！（写真8点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。