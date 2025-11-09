本年７月の参議院選挙後、３カ月に及ぶ紆余曲折を経て、去る10月21日、自由民主党の高市早苗政権が、日本維新の会の閣外協力を得る形で発足した。高市首相は、続く24日に国会での所信表明演説を行った後、外交日程を無難にこなしており、すべり出しは良好であるようだ。“責任ある積極財政”を掲げる高市政権は、石破茂前政権の財政再建重視の姿勢から方向転換する形で“アベノミクス”の再来を企図しているように見受けられる。安