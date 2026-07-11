遺体を引き取りに団地に出向いて気づいた。「この団地、どこかがおかしい」――こう書くと、ホラー小説のようだが、そんな経験を著書『死の壁』冒頭で紹介しているのは、養老孟司さんだ。養老さんといえば7月5日、闘病生活を追った番組「私の往生際養老孟司が見つめた“生と死”」（NHKスペシャル）が放送されたばかり。そこで語られていた死生観は、養老さんが長年解剖に携わってきたことと深く関係している。遺体を引き取