6月10日に行われた超党派の「社会保障国民会議」（国民会議）。この日は、高市早苗首相（65）が改革の“本丸”として掲げる「給付付き税額控除」に関する実務者会議が行われた。「高市首相は2月の衆院選で『飲食料品の消費税2年ゼロ』を掲げていましたが、これまでの国民会議では、レジシステムの改修期間などの兼ね合いで、現行税率8パーセントから1パーセントに引き下げる案が浮上し、当初の0パーセント案よりもこちらが有力視さ