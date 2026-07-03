日本維新の会吉村洋文代表（大阪府知事）が2026年7月2日にXを更新。審議拒否を続ける野党の国会議員に対し、ボーナスを引き合いに批判した。「おかしいよ」6月30日、衆参両院は国会議員に夏のボーナスに当たる期末手当319万円を支給。一方、国会では野党が審議拒否のため欠席していた。吉村知事はXで「審議拒否で欠席しながら、『夏のボーナス』319万円は満額支給。月々の議員報酬も別途支給」と触れ、「年収いくら？」と皮肉交