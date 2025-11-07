「タイに帰りたい」少女の心の叫びは築54年のマンションの室外には届かなかった。11月4日、住居とテナントが混在する東京都文京区湯島のマンションの一室で12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていた経営者ら2名が逮捕された。同じマンションの居住者にはタイ人も複数おり、声をかけると「ワカラナイ、シラナイ」と拒絶する住民もいれば、「なんか怪しい店だなと思ってた」と話す女性もいた。 【画像】あまりにも“質素”、店舗オ