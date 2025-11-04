阪神・粟井一夫球団社長（６１）が３日、甲子園の球団事務所を訪れ、今季国内ＦＡ権を取得した近本の残留を願った。報道陣から改めて近本と話し合うかと問われると、「僕が直接することはもうないと思う。最後、決まってから『また頑張ろうね』っていう話やと思うんで。それ以外の選択肢はあんまり考えたくないので。交渉は交渉ごととして進んでいくと思います」と切なる思いを口にした。シーズンを終えた近本は現在ＦＡ権の