DeNAは、18日の巨人戦で開催する冠協賛「J:COM光ナイター」でプロボクサーの中谷潤人（28）が始球式を行うと発表した。中谷は始球式は初挑戦。球団を通じ「このたび始球式を務めさせていただくこととなりました。下半身から力を伝えるボクシングで培った動きをいかし、まずはノーバウンド投球、そしてストライクを目指して頑張ります。横浜スタジアムのマウンドという特別な舞台で『J:COM光ナイター』の名前のとおり、皆さ