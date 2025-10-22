6日よりニコニコで配信中のアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』第1話の再生回数が100万回を突破した。【画像】弾幕の数がすごい！『野原ひろし 昼メシの流儀』第1話『野原ひろし 昼メシの流儀』は、国民的キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフアニメとして、父・野原ひろし（35）の束の間の息抜き＝昼メシに焦点を当て、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿を描いた作品。普段はなかな