名古屋PARCOは6日、国内最大級のエンタメゾーンとなる『PARCO“エンタPARK”』を9月4日にオープンすると発表した。【画像】名古屋PARCO西館8階に登場するキャラショップ一覧＆ビジュアル西館8階に、アニメ・漫画などのキャラクターショップと大型催事場「PARCO HALL」を併設した新フロアが誕生し、「ゴジラ・ストア Nagoya」や「仮面ライダーストア 名古屋」など東海地方初出店5店舗を含む10店舗が集結。また、全館で約40店舗