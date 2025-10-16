主人公・マキは、不妊治療中。産婦人科で偶然、かつての友人・ユウコと再会します。ユウコは1児の母で、現在は妊娠中。再会をきっかけに、2人は定期的にランチやお茶をする仲に。そして、ユウコに誘われ、家にお邪魔します。子育て家庭を見学したいと思い、マキは気軽に訪れたのですが、想像とは違う光景が広がっており、絶句します…。『友人を虐待通告した話』をダイジェスト版でごらんください。 訪れたユウコの家は、私の