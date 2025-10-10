ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È¶¦¤Ë´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±óÆ£·ò¿µ¤µ¤ó¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½0.4¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢9·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï±óÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£