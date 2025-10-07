気象予報士・松浦祐真氏がYouTubeチャンネル『マニアック天気』で、台風22号の最新情報を詳しく解説した。動画タイトルは『【台風22号】非常に強い勢力で伊豆諸島に9日最接近 猛烈なしけ、風に厳重警戒を』。松浦氏は、「台風22号は日本の南を進み、きょうの夜に“非常に強い勢力”まで発達した」と報告。「この勢力を維持したまま、9日前後に伊豆諸島を中心にかなり大きく影響が出そうです。厳重な警戒が必要な台風となりそうです