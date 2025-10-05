¥·¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ì¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡£
¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥Û¥Ã¥×¡¦¥®¥Õ¥È¡×
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¡¢¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥·¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¶Ã¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¸½¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Çò¤¤¥·¡¼¥Ä¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥·¡¼¥Ä¤ò¤½¤Ã¤È¤á¤¯¤ë¤È¡¢ÀÄ¤¤¤ªÍÎÉþ¤ËÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¡Ö¤Ð¤¡¡ª¡×¤Ã¤ÈÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢Í·¤Ó¿´ËþÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó
²Á³Ê¡§2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡£
¤³¤Á¤é¤â¥·¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã
²Á³Ê¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¾è¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãËÜÂÎ¤Ï¹õ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ëÁ°¤È¸å¡¢2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Ëâ½÷¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥á¥é¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤âÆ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
