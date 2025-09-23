ÄêÇ¯¸å¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¡£ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Î¹â¶¶Ä¼ÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¡ØÌµÇ½¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥â¥Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¦¤¤¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÈ¾Ê¬¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡Ø¤¢¤ë¥â¥Î¡Ù¤Ç¾¦Çä¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè2²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¶¶Ä¼ÆÁ¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ¯¶È¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉôÊ¬ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Nicholas Klein¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiSto