BMWとトヨタの燃料電池開発 2028年から欧州で量産開始へくるまのニュース

BMWとトヨタの燃料電池開発 2028年から欧州で量産開始へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • BMWは2日、第3世代燃料電池システムを欧州で量産開始すると発表した
  • 2014年の第1世代に始まり、第2世代ではトヨタがシステム全体を構築
  • 今回の取り組みは、長年の協力関係が新たな段階へ進んだことを示している
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
  2. 2. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
  3. 3. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
  4. 4. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
  5. 5. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
  6. 6. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
  7. 7. 30人が交際断る ヤバい女性
  8. 8. 松井愛莉が結婚 お相手はKOHEI
  9. 9. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
  10. 10. 清水容疑者や永野芽郁…呪いか
  1. 11. 都心部でクマに襲われる可能性も
  2. 12. 8番出口 過激描写連発で物議
  3. 13. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
  4. 14. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
  5. 15. 荒川静香氏 五輪金の衣装は7万円
  6. 16. T-BOLAN上野 肺がんステージ4
  7. 17. 水谷氏 卓球選手の収入事情語る
  8. 18. 買い間違い馬券で180万円超的中
  9. 19. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
  10. 20. お台場に世界最大級噴水 財源は
  1. 1. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
  2. 2. お台場に世界最大級噴水 財源は
  3. 3. 8日未明に「皆既月食」3年ぶり
  4. 4. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
  5. 5. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
  6. 6. 不妊症の着床前検査 対象拡大へ
  7. 7. 私はいつ帰れるの 監禁殺人被害
  8. 8. 台風16号「ターファー」が発生
  9. 9. レンタル怖い人 OUTな文言とは
  10. 10. 証言 私も「大卒」と書かれた
  1. 11. 弁護士一家殺害 発見から30年
  2. 12. チャーハン症候群で学生死亡も
  3. 13. 愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ
  4. 14. 佳子さま 10億円宅に1人暮らしか
  5. 15. 30歳女性教師 頂き女子へと変貌
  6. 16. 社名入りのトラックがあおり運転
  7. 17. 新浪氏の人柄は? 元関係者語る
  8. 18. 「膣のエキスパート」患者が殺到
  9. 19. 佳子さま赤ワンピ 完売も復刻へ
  10. 20. 仕事できている? 田久保氏の現状
  1. 1. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
  2. 2. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
  3. 3. 7.4兆円予算…こども家庭庁波紋
  4. 4. 女児の父 はま寿司異物許せない
  5. 5. 電車遅延も延長料金 学童に苦悩
  6. 6. 今井議員の「税金泥棒」に唖然
  7. 7. 世界陸上が東京に…キターー！
  8. 8. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
  9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  10. 10. 金返せ 元職場に言われ20万払う
  1. 11. 鈴木法相、閣僚で初めて総裁選前倒し要求
  2. 12. 抜擢? 石破首相に最後の望みは
  3. 13. ケンタ食べ放題 意外な開始理由
  4. 14. 「日本の失われた30年」終止符か
  5. 15. 赤い封筒に「もう人生詰んだ」
  6. 16. 5歳の発達障害を疑うも盲点判明
  7. 17. 9.3「抗日戦争勝利」80年記念軍事パレードに中国・ロシア・北朝鮮“ならず者”揃い踏みの思惑
  8. 18. 熱中症の確認→教員が生徒にキス
  9. 19. コーヒー3杯まで めまいなど被害
  10. 20. 清水容疑者「芋づる式逮捕」か
  1. 1. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
  2. 2. チンパンジーにスマホNGな理由
  3. 3. 米の北上陸作戦「波」で発覚か
  4. 4. 北方領土の支配「正当化」へ 露
  5. 5. 元G大阪 性犯罪でキャリア終焉か
  6. 6. 日本移住決めた本当の理由…告白
  7. 7. 韓国の元祖YouTuber 46歳で死去
  8. 8. アフガン 女性被災者を見殺し
  9. 9. 日本の飲料に不思議な魅力 台湾
  10. 10. 中国で電話番号「9999999」出品
  1. 11. 米 工場で韓国人ら475人を拘束
  2. 12. 「鬼滅」に見る日本近代性の隠喩
  3. 13. Appleが新たなパーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表、OpenAIとの提携でSiriがChatGPTをサポート
  4. 14. 正恩氏の「体液」すべて拭き取る
  5. 15. 8時間で長江デルタ地域を一周、スーパー環状高速鉄道を体験―中国
  6. 16. 決死の着陸…乗員の安否は 台湾
  7. 17. ユニークで興味深い研究に贈られる第34回イグノーベル賞の全部門まとめ、日本人は18年連続30回目の受賞
  8. 18. 最大135ボタンをカスタマイズできてクリエイティブ活動を助けるロジクール初の左手デバイス「MX Creative Console」をPCと接続して実際にPhotoshopで動かしてみた
  9. 19. 米国防総省「戦争省」に改称へ
  10. 20. 米が強制捜査 475人を拘束 米
  1. 1. 配給会社 「国宝」ヒット読めず
  2. 2. ワークマン 価格に驚きの安さ
  3. 3. 三菱「パジェロ」来年度中に復活
  4. 4. 世界で モバブ持ち込み規制強化
  5. 5. サンシャインシティ 閉店相次ぐ
  6. 6. 違反? 自転車の後部座席に小学生
  7. 7. 期間工 月収130万円でも「地獄」
  8. 8. 欧州発のスニーカーが人気の理由
  9. 9. 米企業「休憩のとり方」で業績UP
  10. 10. 汗をかく季節はプリン体に注意、乳酸菌ＰＡ−３株がプリン体に働く力に学会も注目
  1. 11. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
  2. 12. 親指2本を使って20秒間動かすだけ…マッサージへ通う前に試してほしい｢ガチガチに固まった首｣をほぐす方法
  3. 13. 新宿の巨大再開発ストップした訳
  4. 14. 「成功者がしている100の習慣」
  5. 15. S&P500とオルカン 何が違う?
  6. 16. 何歳から年金受け取る? 参考に
  7. 17. ボーナスがない会社の特徴4つ
  8. 18. 口コミから見る働きやすい会社
  9. 19. 「子どもにスマホ」親はなぜ不安か、電波が出て危険・便器より汚い…
  10. 20. 40代の転職で勝ち取った収入UP
  1. 1. なぜ 売り上げゼロ→超人気店に
  2. 2. 今の会社を辞めない理由 1位は?
  3. 3. ノートやメモ、スケッチに！ iPadの手書きアプリは「Paper」がイチバン!! - iPadパソコン化講座
  4. 4. 「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」が登場、Apple Intelligenceのための新型iPhoneでは一体どんなことができるのかが明らかに
  5. 5. 関東最大級600万球のイルミネーション「さがみ湖イルミリオン」が開催中 リラックマ、たれぱんだ、すみっコぐらしがお出迎え
  6. 6. 住宅ローン利用実態 利用者の声
  7. 7. 便微生物移植 肥満の治療法にも?
  8. 8. Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 9」と「Pixel 9 Pro XL」を開封して外観や同梱品、基本機能などを写真や動画を交えて紹介【レビュー】
  9. 9. ソニーのAirpeakが飛び、吉田会長がAFEELAに乗る、海外クリエイター集結「Kando Trip」に潜入!
  10. 10. マランツ、最上位ネットワークプリアンプ「LINK 10n」。ディスクリートDACとMODEL 10のプリ部搭載
  1. 11. 「これがメインでも全然ストリートを撮れる」…ライカトリプルカメラ搭載スマホ、Xiaomi 14Tシリーズ発表会より　1/1.31インチセンサーやF1.6レンズを搭載
  2. 12. 新ブランド「TOKIWA STYLE」各製品が正式発表　トラベル三脚、一脚、LED、ライトスタンドなど
  3. 13. 最大50GBまでファイルをアップロードして不特定多数に公開できる「MEGAUPLOAD」を無料で使い倒してみた
  4. 14. ソフトバンク、Y!mobileに続いてSoftBankでも「Yahoo!プレミアム」の全特典が無料で使い放題に！Yahoo!ショッピングなどの全品いつでもポイント10倍キャンペーンも実施
  5. 15. 最大60％割引、Amazon「Kindle」のノンフィクション本セール
  6. 16. KDDI社員「南極」での業務内容
  7. 17. ソフトバンク宮川氏が講演で語った「生成AIは”2008年のスマホ”」、その意味とは
  8. 18. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Quest 3S製品レビュー。「Quest 3とほぼ同等」とはどういうことなのか
  9. 19. KDDIの回線品質「つながる体感 No1」、秘密は「デュアル5G」
  10. 20. 約５年ぶりの最新機種「ポケトーク S2」を発表！ポケトーク2024年事業方針説明会
  1. 1. 阪神M1、7日優勝でNPB史上最速
  2. 2. バレー女子 決勝逃し涙止まらず
  3. 3. 大谷が怒り 直後に衝撃の一球
  4. 4. 大谷が降板直後に「謎行動」
  5. 5. 面識ない→遺言で1484億円相続へ
  6. 6. 阪神百貨店が阪神優勝セールの準備完了　23年に比べ関連企業増で規模拡大「過去最大となる期待」
  7. 7. HR球「強奪」された少年に神対応
  8. 8. オリックス　災害救助犬が見事な始球式　デコピンをほうふつ　ボールをくわえてホームへ　選手も目を輝かせて見つめる　スタンド拍手喝采
  9. 9. 新庄監督 清宮の走塁ミスに苦言
  10. 10. 現役プロレスラー アメフト入団
  1. 11. 千賀「事実上戦力外」にも現実味
  2. 12. 真美子夫人が作る「お店級料理」
  3. 13. WBC「ネトフリ放送でよかった」
  4. 14. 大谷のタッチが選手の股間直撃
  5. 15. ホールインワンも1000万円ならず
  6. 16. WBC独占配信 視聴は「会員だけ」
  7. 17. 三笘らの放出 断固拒否していた
  8. 18. 森保J メキシコ戦のスタメン予想
  9. 19. 千賀のマイナー降格 経緯を説明
  10. 20. 大谷登板に からかっているのか
  1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
  2. 2. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
  3. 3. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
  4. 4. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
  5. 5. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
  6. 6. 松井愛莉が結婚 お相手はKOHEI
  7. 7. 8番出口 過激描写連発で物議
  8. 8. 清水容疑者や永野芽郁…呪いか
  9. 9. 都心部でクマに襲われる可能性も
  10. 10. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
  1. 11. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
  2. 12. T-BOLAN上野 肺がんステージ4
  3. 13. 荒川静香氏 五輪金の衣装は7万円
  4. 14. 水谷氏 卓球選手の収入事情語る
  5. 15. 買い間違い馬券で180万円超的中
  6. 16. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
  7. 17. 浜田雅功の「スカウト」でCM出演
  8. 18. イナズマロックフェス名称変更へ
  9. 19. たむらけんじ 文春砲めぐり弁明
  10. 20. 食べ物粗末に…伊藤英明に批判
  1. 1. 30人が交際断る ヤバい女性
  2. 2. 「これ偽札です！」会計で騒動に
  3. 3. 「ブラック職場」シンママの逆襲
  4. 4. ネコムスメと散歩デート 話題に
  5. 5. 型破り 3カ月で23キロ超減量
  6. 6. バスで何度も「肩凝ってる?」
  7. 7. 地獄絵図 食事中に黒い影が登場
  8. 8. ZARAの「サマ見えシューズ」紹介
  9. 9. Amazonプライム感謝祭2024最新おすすめ！買うべき目玉商品人気110選【攻略法】
  10. 10. Amazon宣伝 Kindle新製品がお得
  1. 11. 「極暑バテ」でやるべきことは
  2. 12. 人気ショートヘアランキングからご紹介！マネしてみたい髪型はどれ？
  3. 13. 秋からも活躍「黒キャミワンピ」
  4. 14. 育児中に欲しいもの「翻訳機」
  5. 15. サブリナ・カーペンターの香水
  6. 16. 美容師発！ゴム３つで作るまとめ髪アレンジ
  7. 17. 【夢占い】人を背負う夢は依存されて苦しいサイン　背中の夢が暗示すること
  8. 18. 愛ゼロ、お金ゼロ どっちが辛い?
  9. 19. ロングブーツのブームが再来?
  10. 20. 【FURFUR】モデル･アーティストの｢る鹿｣が魅せるウェブコンテンツを公開♡