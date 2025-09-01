中国・アリババの運営するオンラインオークションで、「9999999」という9が連続で7つ続いた携帯電話番号が最低価格100万元（約2100万円）で出品されたが、入札者が出なかったことがわかった。中国のニュースサイト「新浪網」が報じた。オークションが成立しなかった「9999999」の携帯電話番号は新疆ウイグル自治区の携帯電話会社が所有しているもので、8月23日に入札にかけられた。オークションの入札保証額は10万元で、最低額