子供の学校行事や卒業アルバムの写真が、ＡＩ（人工知能）で偽画像を生成する「ディープフェイク」の技術で偽の性的画像に加工され、ＳＮＳで拡散される被害がやまない。一部は小中高生らが生成ＡＩのサイトなどを使って作成しており、全国の警察に相談や通報が相次いでいる。警察庁は主要サイトの実態を調査して、事件の摘発や抑止対策につなげる考えだ。（村上喬亮）公開画像で「好きな女の子の顔写真を生成ＡＩで加工した」