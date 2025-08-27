夏場のオフィスで、肩や腕が大きく露出したノースリーブのトップスに丈の短いスカートを着用し、涼しげな服装で出社する女性社員を見かけることがある。「暑いのだから仕方ない」「オフィスカジュアルの範囲内のはずだ」と本人はそう考えているかもしれないが、周囲の同僚からは「目のやり場に困る」といった声が漏れ聞こえてくる。 【写真】女優 SNS投稿内容が「セクハラだ」と指摘受け削除→「軽率だった」と