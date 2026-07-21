9歳の子役・永尾柚乃が、日本テレビ系『ヒルナンデス!』の木曜シーズンレギュラーに就任することが7月16日に発表された。出演期間は小学校の夏休みにあたる7月23日から8月27日までとなっており、番組史上最年少でのシーズンレギュラー就任となる。【写真】軽妙な掛け合いが人気！永尾柚乃と横山裕の掛け合い大忙しの子役に心配の声が殺到発表を受け、SNSでは《小学生だし少しは自由にさせてやれ》《夏休みに小学生の子供を働か