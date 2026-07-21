トランプ米大統領（１９日）＝ロイター読売新聞オンライン

トランプ政権がカナダの酒類・乳製品などに50%追加関税、8月19日に発動

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ米政権がカナダ産の幅広い品目に50％の追加関税を課すと発表した
  • 8月19日に発動予定で、カナダが米国産品を差別的に扱っているとして対抗措置をとる
  • カーニー首相は「一方的な通商措置の最新例だ」と強く批判しているとのこと
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