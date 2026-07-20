朝の血圧が高いと現れる症状とは？メディカルドック監修医が朝の血圧が高い症状の特徴的な病気・疾患も解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「朝の血圧が高い」原因はご存知ですか？朝の血圧が高いと現れる症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間