栃木県栃木市の15歳の男子中学生が覚醒剤を使用した疑いで逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、栃木市に住む15歳の男子中学生で、今年5月ごろ、栃木県内で覚醒剤を使用した疑いがもたれています。警察は、今年5月に傷害と恐喝の容疑で少年を逮捕していて、その際、尿検査で少年の体内から覚醒剤の陽性反応が確認されていたため、きょう再逮捕しました。少年は取り調べに対し、「俺は覚醒剤なんてやってない」