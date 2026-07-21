石川県小松市で20日夜、80代男性が熱中症とみられる症状で死亡したことが分かりました。消防によりますと、20日午後11時半ごろ、同居する家族から「意識と呼吸がない」と通報があったということです。80代男性はその後、搬送先の病院で死亡が確認された。男性の自宅にはエアコンが設置されていましたが、発見当時は使用していなかったということです。小松では20日、最高気温34.6度を観測し、環境省と気象庁が石川県に熱中症警戒ア