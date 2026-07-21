20日未明ごろ同居する10代の娘をバールで脅したとして、静岡･富士市に住む50歳の父親が緊急逮捕されました。暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、静岡･富士市の代行運転業で50歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は20日未明、富士市内の自宅でバールを振り上げるなどして同居する10代の娘を脅迫した疑いがもたれています。家事の分担をめぐるトラブルが発端とみられ、娘から「父からの暴力で逃げて来た