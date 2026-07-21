カナダ、アメリカ、メキシコの3カ国で開催された拡大W杯が幕を閉じた。日本時間20日午前4時にキックオフされた決勝は、持ち前の攻撃力と7試合で1失点の堅守を融合させたスペインが、「神の子」メッシ率いるアルゼンチンを圧倒し、4大会ぶり2回目の優勝カップを掲げた。【もっと読む】W杯で横行する「偽ユニ」商売の裏側決勝に合わせてニューヨークのトランプタワーで行われたイベントに出席した国際サッカー連盟（FIFA）のイン