アメリカのトランプ大統領は、カナダからの輸入品の一部に追加で50％の関税を課すと発表しました。カナダがアメリカ製品を不当に扱っている事に対する対抗措置だと主張しています。ホワイトハウスは20日、トランプ大統領がカナダから輸入するワインやアイスホッケーのスティックなど、一部の製品に50％の追加関税を課す布告に署名したと明らかにしました。カナダがアメリカ産の自動車や酒類、乳製品などを不当に扱っている対抗措置