２０日に両国国技館で開催されたボクシングのＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦を制し、新王者となった寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が２１日、都内で一夜明け会見に臨んだ。同級４位イスラエル・ゴンサレス（２９）＝メキシコ＝から２度ダウンを奪うなど判定３−０で勝利し、日本男子８人目の３階級制覇を達成。「シンプルにうれしいのと、ホッとしているのが大きい。（ボクシングキャリアの）最終章がスタートになったので