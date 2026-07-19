昼休みに手作り弁当を食べようとしたら、白飯に精液がかかっていた──。アイスピックで10代少女脅し強盗致傷容疑で逮捕…稲川会系組員「クレイジー」の狭量っぷり40代の知人女性の弁当箱内に体液をかけたとして、佐賀県警鳥栖署は9日、鳥栖市の理学療法士、井上剣蔵容疑者（28）を不同意わいせつの疑いで再逮捕した。さかのぼること3年。井上容疑者は2023年7月17日午前10時半ごろ、勤務先の医療施設で女性が持参した弁当箱