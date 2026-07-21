ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が20日に放送されたテレビ東京「失敗のススメ。」（後2・30）に出演。2014年ソチオリンピックに出場した際にコーチから選手村での「出歩き禁止令」を出されていたことを振り返った。お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上が「情報によると、高橋さんはオリンピックの選手村でコーチから出歩き禁止令を出された、とありますけど」