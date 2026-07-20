20日の山形県内は各地で気温が上昇し、午後2時現在、山形と高畠で35℃を超え、猛暑日となっています。熱中症のリスクを示す暑さ指数も、運動は原則禁止とされる「危険」レベルに達している所があり、熱中症への注意が必要です。山形地方気象台によりますと、20日の県内は高気圧に緩やかに覆われた影響で各地で気温が上昇しています。午後2時現在の各地の最高気温は高畠で35.2℃、山形で35.1℃を観測し、猛暑日となりました。また、