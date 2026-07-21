ドジャースの大谷翔平は日本時間21日のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、1敬遠を含む4打数無安打に終わった。これでオールスター後は17打数3安打、打率.176。長打も二塁打1本にとどまり、まだ本来の打撃を取り戻せていない。加えて、大谷は左膝の痛みを抱えており、当面は投手としての登板を見合わせることになった。次回登板は白紙で、いつマウンドへ戻れるかは見えていない。今季中にもう投げないと決まったわけ