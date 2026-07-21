「100人以上の投資家がいて、2億から3億のお金が集まっている」などとうたい、国に無登録で投資事業への出資を呼びかけ、金を違法に集めていたとみられる男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、職業不詳の香川亮容疑者（46）で、2021年に40代の男性2人に対し、国に無登録で先物投資事業への出資に勧誘した疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人の男性は香川容疑者から「100人以上の投資家がいて、2億から3億のお金