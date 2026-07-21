恵理のインスタグラム（＠ｅｒｉ＿ｒｉｎ．２１５）よりスポーツ報知

もう中学生の妻・恵理が地元の夏祭りに参加「男前」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • もう中学生の妻・恵理が地元・長野県上田市の夏祭りに参加した様子を公開
  • SNSで「400年以上の歴史があるとされる地元のお祭り」であると紹介した
  • ハチマキとはっぴ姿でお神輿を担ぐガチな姿に「男前」と反響が集まっている
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