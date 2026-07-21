「痛い痛い痛い！」と思わず叫んでしまう“剣山”のようなマットや、あのゴリラシリーズの新作まで。人気の「グリグリグッズ」はどれ？ 【写真を見る】“寝る剣山”に“震えるゴリラ”「グリグリグッズ」市場拡大【THE TIME,】 新作ゴリラは「掴んで震える」自宅でできる「セルフヘルスケア関連」の国内市場は▼2024年：7兆6840億円⇒▼2030年：8兆1510億円（予測）と、今後も拡大する見込み。（※富士経済調べ）『ハン