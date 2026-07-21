カメラが内蔵された眼鏡を使って女性の胸元を盗撮したとして、兵庫県警伊丹署は２１日、神戸市立中学校の教諭（５３）を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。発表では、教諭は２０日午後１時１５分頃、同県伊丹市の商業施設で、カメラ付き眼鏡を装着し、女性（２０歳代）の胸元の動画を撮影した疑い。教諭は容疑を認め、「神戸市周辺では生徒に会う可能性があるので、伊丹に来た」と供述しているという。