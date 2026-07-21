（CNN）米中央軍（CENTCOM）は20日、ソーシャルメディアへの投稿で、イランに対する追加攻撃を開始したと発表した。一方、イラン国営メディアは同国南部で新たな爆発があったと報じた。中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で、「本日午後4時（米東部時間）、最高司令官の指示に基づき、米軍はイランに対する新たな攻撃を開始した」と記した。また、「今回の攻撃は、ホルムズ海峡で商船への攻撃に使用されているイランの軍事能力をさ