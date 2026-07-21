アメリカのトランプ大統領はイランに対し、アメリカ軍兵士が殺害されるたびに「何倍もの代償を払わせる」として、報復を警告しました。【映像】米軍による攻撃の様子（20日公開）アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、17日以降、少なくともアメリカ軍兵士3人が死亡しています。トランプ大統領は20日、SNSに「イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびにその何倍もの代償を払わせる」と投稿しました。そのうえで、「この方