サッカー日本代表の中村敬斗選手が警察官の制服姿で登場し、「闇バイトに引っかからないでほしい」と注意を呼びかけました。千葉・柏市で行われたイベントには、地元・千葉県出身でワールドカップでも活躍したサッカー日本代表の中村敬斗選手が登場し、約5000人のファンが集まりました。ファン：（中村選手は）サッカーに対する情熱が尊敬できてプレーも好きです。警察官の格好をしていたらうれしいと思います。千葉県警の「闇バイ