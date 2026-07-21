混雑した電車の中で、周囲にぶつかりながら平然としている人にモヤッとした経験はありませんか？今回は、そんな状況に直面した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆混雑した朝の通勤電車で……ある日の朝。斉藤麻美さん（仮名・33歳）は、いつものように通勤電車へ乗り込みました。車内はすでにかなり混雑していて、座席はもちろん満席。乗客同士の肩やバッグが軽く触れ合うほどだったそう。スーツ姿の会社員、眠そうな学生、大