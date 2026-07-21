奨学金150万円の全額返済より生活防衛資金の確保を優先すべき理由ファイナンシャルフィールド

奨学金150万円の全額返済より生活防衛資金の確保を優先すべき理由

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 社会人3年目の子が奨学金150万円を全額返済すべきか親子で議論している
  • 貯金をゼロにする全額返済より生活防衛資金の確保を優先すべきとの見解
  • 一部繰上返済など手元資金を残しながら返す方法も選択肢になるとのこと
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