週明けのきょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、1500円以上値上がりしました。株価は先週末、AI・半導体関連銘柄の今後の業績に対する懐疑的な見方から警戒感が広がり、2600円以上値下がりしましたが、けさの東京株式市場では、買い戻しの動きが先行しています。