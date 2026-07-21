ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 北中米W杯決勝での敗戦から一夜 メッシが想い語った「この傷癒えるに… 北中米ワールドカップ リオネル・メッシ スポーツニュース・トピックス アルゼンチン代表 SNS SOCCER KING 北中米W杯決勝での敗戦から一夜 メッシが想い語った「この傷癒えるには…」 2026年7月21日 7時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯決勝で、アルゼンチンがスペインに0ー1で敗れた メッシが自身のインスタグラムで「傷が癒えるには時間がかかる」と心境を吐露 加えて、スペインへの祝福とファンへの感謝を綴り、率直な想いも語っている ◆メッシ、自身のインスタグラムで想い語る この投稿をInstagramで見る Leo Messi(@leomessi)がシェアした投稿 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/21 09:33 英紙がW杯に添えた写真、トランプ大統領へ「皮肉が効いてる」日本人大爆笑 記事時間 メッシがW杯連覇逃した悔しさを初めて語り、スペインへ祝福を送る 記事時間 07/21 07:22 フリーアナの望月理恵が「W杯ハーフタイムショー」に私見「選手を第一に」