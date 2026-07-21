中東イエメンの親イラン武装組織フーシ派が20日、サウジアラビアに対して「海上封鎖」を宣言しました。世界の原油供給に対する影響が懸念されています。ロイター通信によりますと、イエメンのフーシ派の報道官は20日、サウジアラビアに対して「海上封鎖を行う」と発表しました。サウジアラビアが不当な包囲を続けていることへの報復だとしています。詳細は明らかになっていませんが、ホルムズ海峡の迂回ルートとして利用されている