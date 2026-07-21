アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」は、司法省が電話会社に対し、トランプ大統領の専用機に安全保障上の問題があると報じた自社の記者らの電話記録の提出を求めたと報じました。トランプ政権は今月、カタールから贈られたトランプ大統領の新しい専用機にミサイル攻撃への対応など、安全保障上の問題があったなどと報じたニューヨーク・タイムズの記者に対し、大陪審での証言を求める召喚状を出していました。この問題をめぐり、