3歳の頃からどこへ行くにも下駄を履き続け、すり減るほど愛用している様子を伝える写真がThreadsで話題を呼んでいる。rnknnmさん（@rintan_2020）が「3歳から履き続けている、ゲタ。どこ行くにも下駄。」というコメントとともに投稿したところ、4900件のいいねが集まった。あえて下駄を履き続けるお子様のこだわりや、周囲の反応について、投稿主のrnknnmさんに話を聞いた。【全身写真】リアル『じゃりン子チエ』じゃね？ どんな