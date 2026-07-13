前の市長がセクハラを認定され辞職したことに伴う福岡県田川市の市長選挙が12日、投開票され、再選を目指した前の市長は前回から大きく票を減らし落選しました。12日に投開票された田川市長選挙は、次点に3700票余りの差をつけ、無所属の新人で元学習塾経営の浦野仁さん（31）が初当選を果たしました。 ※得票数無所属・新人浦野仁氏（31）8345票無所属・元職二場公人氏（69）4637票無所属・前職村上卓哉氏（