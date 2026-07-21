『そこまで言って委員会NP』の秘書に司会の宮根誠司アナ（63）の卒業に伴い、９月末で『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系、読売テレビ制作）は終了する。後継番組は『ニュースto（にゅーすと、仮）』という番組になる話が出ているが、気になる出演者が明らかになった。MCは月曜日から木曜日までを、読売テレビの黒木千晶アナウンサー（32）が担当。金曜日はSUPER EIGHTの村上信五（44）が担当し、隔週で黒木アナも参加する予定