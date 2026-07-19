「とにかく皆様の邪魔をしないように、頑張ってシンデレラを導く大蝶々を、私らしく演じられたらいいなと思っております――」6月18日、都内で開かれた谷桃子バレエ団新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」出演決定報告会で意気込みを語った米倉涼子（50）。米倉は昨年10月、「週刊文春」電子版で報じられた“麻薬疑惑”によって世間を騒がせることに。今年1月に麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられ、その後、不